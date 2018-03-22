Сумские налоговики изъяли нелегальных сигарет на миллион

В рамках расследования уголовного производства, квалифицированного по ч.ч.1,2 ст.204, ч.1 ст.199 УК Украины, установлена группа лиц, которая закупала, а затем продавала на территории области незаконно изготовленные табачные изделия отечественного производства. Кроме того, продавала также незаконно ввезенные на таможенную территорию Украины сигареты без марок акцизного налога производства Республики Беларусь, Молдовы и Российской Федерации.
По результатам санкционированных судом обысков, проведенных в двух районных центрах Сумской области в местах накопления указанных товаров, из незаконного оборота изъято более 28 тыс. пачек сигарет общей ориентировочной стоимостью более 1 млн. гривен.
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