Конотопский педофил хочет выйти на волю Апелляционный суд будет пересматривать меру пресечения мужчине, который в Конотопском районе развращал малолетних.

В Апелляционный суд Сумской области поступила апелляционная жалоба на постановление Конотопского горрайонного суда Сумской области, которым 45-летний житель района был взят под стражу по подозрению в совершении уголовного преступления по ч.2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины. Решение местного суда о заключении лица под стражу оспаривает сторона защиты, которая просит применить к подозреваемому более мягкую меру пресечения.

Рассмотрение дела назначено на 19 сентября 2018 в 11 час. 00 мин.