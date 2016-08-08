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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:4120

Конотопский педофил хочет выйти на волю

Апелляционный суд будет пересматривать меру пресечения мужчине, который в Конотопском районе развращал малолетних.

В Апелляционный суд Сумской области поступила апелляционная жалоба на постановление Конотопского горрайонного суда Сумской области, которым 45-летний житель района был взят под стражу по подозрению в совершении уголовного преступления по ч.2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины. Решение местного суда о заключении лица под стражу оспаривает сторона защиты, которая просит применить к подозреваемому более мягкую меру пресечения.

Рассмотрение дела назначено на 19 сентября 2018 в 11 час. 00 мин.

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