На Сумщине пожарная опасность наивысшего 5 класса! По прогнозам Сумского областного гидрометцентра, 7-8 сентября на территории области сохранится чрезвычайная пожарная опасность наивысшего 5-го класса.

Поэтому высокой остается вероятность возникновения пожаров. В первую очередь, это касается возгораний в природных экосистемах и на открытых территориях. Такие случаи зафиксированы как в районах, так и областном центре.

Спасатели в очередной раз призывают граждан проявлять крайнюю осторожность в обращении с огнем и не сжигать сухостой. Помните, что в данный период запрещается разведение костров в лесах и вблизи них, также предусматривается введение ограничения на доступ населения в хвойные насаждения.

При обнаружении пожара, который только начинается (например, небольшого возгорания травы или тлеющей лесной подстилки), попробуйте потушить его самостоятельно водой, почвой или ветками лиственных пород деревьев. Обязательно надо подождать и убедиться, что огонь не разгорится снова. Если же пожар достаточно значительный - немедленно звоните в Службу спасения по телефону «101», сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.