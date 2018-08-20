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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:5448

Копы устроили ночную погоню за пьяным водителем (видео)

5 административных материалов составили патрульные на водителя, который пытался убежать от них.

Ночью, патрулируя улицу Белопольское шоссе, экипаж патрульных заметил нарушение ПДД со стороны водителя автомобиля Daewoo Lanos. Стражи порядка подали водителю сигнал об остановке, однако тот не реагировал на их требования, вместо этого увеличил скорость. Началось преследование, в ходе которого водитель легковушки создавал аварийно-опасные ситуации на дороге.

Проезжая на большой скорости пгт Степановка, 37-летний водитель сначала повредил колеса своего авто, а потом проезжую часть. В дальнейшем, он выехал на обочину, где, не справившись с управлением своего транспортного средства, перевернулся в кювет.

К счастью, ни водитель-беглец, ни другие участники дорожного движения, которые двигались во встречном направлении, не пострадали.

Сумчанин не имел при себе водительского удостоверения, зато у него были явные признаки алкогольного опьянения. В присутствии двух свидетелей, он категорически отказывался проходить освидетельствование на состояние опьянения, ведь не отрицал, что употреблял алкогольные напитки.

Инспекторы патрульной полиции составили на мужчину 5 админматериалов: админпротоколы по ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, лицом, управляющим транспортным средством с признаками алкогольного опьянения) КоАП, ст. 139 (повреждение автомобильных дорог) КоАП, ст. 124 (совершение ДТП) КоАП, ст. 122-2 (невыполнение законных требований об остановке) КоАП и админпостановление по ст. 126 (управление без соответствующих документов) КоАП. Правонарушитель отстранили от управления.

Право Дтп Пьяный за рулем

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