Сумчан приглашают на День Роменского микрорайона В субботу, 8 сентября, состоится празднование Дня Роменского микрорайона.

Для всех, кто на него придет, организаторы подготовили интересную программу, насыщенную разнообразными мероприятиями на любой вкус и возраст.

Уже в 11:00 на стадионе школы № 25 начнется финал Кубка Роменской по футболу, параллельно в спортивном зале этого учебного заведения будут проходить соревнования по флорболу.

Кроме того, гости праздника смогут посетить выставку-ярмарку, которая начнется в 15:00, а за полчаса своими выступлениями порадуют воспитанники детских садов «Маринка» и «Ласточка», а также ученики школы № 25.

Самые яркие эмоции ждут малышей Роменского микрорайона, которых будут развлекать ростовые куклы, шоу ходулистов и делать аквагрим.

Завершится праздник концертом популярных артистов, фаер-шоу и дискотекой.