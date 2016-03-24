Сумчан приглашают на День Роменского микрорайона

Для всех, кто на него придет, организаторы подготовили интересную программу, насыщенную разнообразными мероприятиями на любой вкус и возраст.
Уже в 11:00 на стадионе школы № 25 начнется финал Кубка Роменской по футболу, параллельно в спортивном зале этого учебного заведения будут проходить соревнования по флорболу.
Кроме того, гости праздника смогут посетить выставку-ярмарку, которая начнется в 15:00, а за полчаса своими выступлениями порадуют воспитанники детских садов «Маринка» и «Ласточка», а также ученики школы № 25.
Самые яркие эмоции ждут малышей Роменского микрорайона, которых будут развлекать ростовые куклы, шоу ходулистов и делать аквагрим.
Завершится праздник концертом популярных артистов, фаер-шоу и дискотекой.
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