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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:43126

Сумчане голосуют за финансирование продленки

За несколько часов под петицией подписались уже 43 человека.

На сайте Единой системы онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Обеспечить финансирование групп продленного дня».

«Требуем обеспечить надлежащее финансирование за счет средств городского бюджета соответствующих расходов на обеспечение необходимого количества групп продленного дня.

Подчеркиваем, что работа групп продленного дня положительно влияет на состояние социальной защищенности населения и предотвращает неконтролируемое пребыванию детей школьного возраста во внеурочное время», - пишет автор петиции Гаркава Виктория Викторовна.

Дата начала сбора подписей: 6 сентября 2018 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 6 сентября петицию подписали 43 человека из 250 необходимых.

Общество Образование Петиция Продленка

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