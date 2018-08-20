Поднимать ли пешеходные переходы в Сумах решит исполком Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Поднятые пешеходные переходы».

«Предлагаю делать приподнятые пешеходные переходы (сферические на всю ширину перехода). Это позволит уменьшить скорость авто в рамках перехода и тем самым сделать переходы города Сумы более безопасными. Для подвески автомобиля такой вариант в разы лучше, чем лежачие полицейские», - писал автор петиции Руслан Ревенко.

Ответ на электронную петицию:

«Электронная петиция по установлению поднятых пешеходных переходов в г. Сумы в пределах полномочий управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета проработана.

Сообщаем, что управлением будут подготовлены соответствующие проекты решений исполнительного комитета Сумского городского совета «О поддержке электронной петиции об установлении поднятых пешеходных переходов в м. Суми и принятия соответствующих мер с целью решения данного вопроса» и «О не поддержке электронной петиции об установлении поднятых пешеходных переходов в г. Сумы».

Данные проекты решений исполнительного комитета после прохождения процедуры визирования будут вынесены на рассмотрение заседания исполнительного комитета Сумского городского совета в установленном законодательством порядке».