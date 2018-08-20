Чемпионат Сумщины: анонс матчей субботы

Высшая лига
16:00 Снежки
«Гранум» Снежки - «Велетень» Глухов
16:00 В.Сыроватка, «Arena V.Syrovatka»
«LS Group» В.Сыроватка - «Шостка» Шостка
16:00 Тулиголовое
«Тулиголовец» Тулиголовое - «Тростянец» Тростянец
17:00 Ромны, Им.В.Окипного
ФК «Молодежь Роменщины-Альянс2» Ромны - «Кролевец» Кролевец
Первая лига
14:00 Краснополье
«Явор» Краснополье - «Кристалл-Локо» Конотопский р-н
15:00 Тростянец
«Тростянец-2» Тростянец - «Лебединец» Лебедин
16:00 Токари
«Украина-Токари» - «Колос» Севериновка
16:00 Белополье
Аграрник-Авангард» Белополье - «Сумбуд-СНАУ» Сумы
5 сентября были сыграны перенесенные матчи чемпионата Сумщины по футболу в высшей лиге....
Сергей Загинайлов - игрок ПФК «Сумы»....
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