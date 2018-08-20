Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:4099

Чемпионат Сумщины: анонс матчей субботы

8 сентября будут сыграны очередные матчи чемпионата области по футболу.

Высшая лига

16:00 Снежки

«Гранум» Снежки - «Велетень» Глухов

16:00 В.Сыроватка, «Arena V.Syrovatka»

«LS Group» В.Сыроватка - «Шостка» Шостка

16:00 Тулиголовое

«Тулиголовец» Тулиголовое - «Тростянец» Тростянец

17:00 Ромны, Им.В.Окипного

ФК «Молодежь Роменщины-Альянс2» Ромны - «Кролевец» Кролевец

Первая лига

14:00 Краснополье

«Явор» Краснополье - «Кристалл-Локо» Конотопский р-н

15:00 Тростянец

«Тростянец-2» Тростянец - «Лебединец» Лебедин

16:00 Токари

«Украина-Токари» - «Колос» Севериновка

16:00 Белополье

Аграрник-Авангард» Белополье - «Сумбуд-СНАУ» Сумы

Спорт Футбол Чемпионат Сумщины по футболу

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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