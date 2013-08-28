В Сумах ночью фура обесточила троллейбусную линию от ЦУМа до Аэропорта

В результате повреждены 1,5 км кабелей питания, вырваны кронштейны и обесточен участок дороги от ЦУМа (центр города) до конечной остановки по ул. Г. Кондратьева. Линия полностью разрушена и выведена из строя, движение троллейбусов в данном направлении приостановлено.
Изучив ситуацию непосредственно на месте, руководство КП «Электроавтотранс» сообщает следующее:
- на время проведения ремонтных работ по восстановлению сети, по маршрутам троллейбусов №3 и№ 4 будут курсировать автобусы КП «Електроавтотранс» вместимостью 100+;
- вместо автобуса № 65 будут курсировать троллейбусы по временному маршруту «ул. Героев Крут – Автовокзал»;
- троллейбус № 16 временно не будет ходить (до полного восстановления линии).
Изменения вступили в силу в пятницу, 7 сентября, с 5:00 утра.
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