В Сумах ночью фура обесточила троллейбусную линию от ЦУМа до Аэропорта 7 сентября ночью, двигаясь по городу на большой скорости, фура оборвала контактную сеть в районе ул. Г. Кондратьева.

В результате повреждены 1,5 км кабелей питания, вырваны кронштейны и обесточен участок дороги от ЦУМа (центр города) до конечной остановки по ул. Г. Кондратьева. Линия полностью разрушена и выведена из строя, движение троллейбусов в данном направлении приостановлено.

Изучив ситуацию непосредственно на месте, руководство КП «Электроавтотранс» сообщает следующее:

- на время проведения ремонтных работ по восстановлению сети, по маршрутам троллейбусов №3 и№ 4 будут курсировать автобусы КП «Електроавтотранс» вместимостью 100+;

- вместо автобуса № 65 будут курсировать троллейбусы по временному маршруту «ул. Героев Крут – Автовокзал»;

- троллейбус № 16 временно не будет ходить (до полного восстановления линии).

Изменения вступили в силу в пятницу, 7 сентября, с 5:00 утра.