Пограничники задержали украинца, который незаконно пересек границу из России

От участкового инспектора пограничной службы поступила информация о том, что от российско-украинской границы в районе н.п. Старая Гута в сторону территории Украины движется неизвестный.
Немедленно выдвинувшись на указанное направление, группа реагирования задержала гражданина Украины. 18-летний мужчина, который имел при себе свидетельство о рождении, признался пограничникам, что он незаконно пересек границу с территории России в Украину в пешем порядке вне установленных пунктов пропуска. Кроме этого пограничники выяснили, что украинец находился на территории России с 2010 года.
Сейчас за незаконное пересечение государственной границы Украины на правонарушителя составлены административные материалы по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП.
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