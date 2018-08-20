Сумчане снова сидят без воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода диаметром 150 мм по ул. Леси Украинки, 25 6 сентября в 19:30 прекращено водоснабжение дома № 4 по ул. Романа Атаманюка и домов по ул. Матюшенко. После завершения аварийных работ подачу воды будет возобновлена.
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