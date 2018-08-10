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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:38501

Прокуратура подозревает вдову Жука в его убийстве (обновляется)

Об этом сегодня сообщили в прокуратуре Сумской области.

Как сообщил прокурор, собраны неопровержимые доказательства, что к совершению убийства, Анатолия Жука причастна его жена Анна Жук. Ей сообщено о подозрении в умышленном убийстве, умышленном повреждении имущества путем поджога, а также незаконном обращении с оружием.

В связи с тем, что Анна Жук находится за пределами Украины, а именно в России, о чем есть сообщение Интерпола, подозрение была вручена ее родным.

Как выяснило следствие, за годы семейной жизни между супругами сложились неприязненные отношения, возникали конфликты, Анатолий Жук часто применял насилие к своей жене. Она терпела, не обращалась в правоохранительные органы, потому что боялась его и, что он может отнять у нее ребенка. Нередко свидетелями таких ситуаций становились совершенно незнакомые люди. Именно такие унижения привели к решению лишить его жизни.

Как стало известно, 2 августа она на такси отправила дочь к своей матери, у которой был день рождения. Затем она, дождавшись, пока муж ляжет отдыхать, совершила поджог в доме и с водителем поехала в город якобы платить за Интернет, хотя раньше такого не было. Анатолий Жук проснулся, увидел пожар, позвонил им, они вернулись. Затем он вместе с водителем потушили пожар. Жук лег отдыхать, водитель поехал на автозаправку и искать, кто сможет помочь с вывозом мусора, который остался после пожара. Жена же решили довести свой умысел до конца, вязала пистолет, который принадлежал ее мужу и застрелила его.

Это одна из версий, остальные – общественно-политическая деятельность и отношения с криминальным миром – проверяются.

Право Анатолий Жук Анна Жук Убийство Убийство Жука

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