Полиция ищет пропавшего сумчанина (фото)

О его исчезновении в полицию сообщила его мать. По ее словам, последний раз она разговаривала с ним 25 августа т.г., и больше он на связь не выходил.
На вид мужчине 32-36 лет, рост около 165-170 см, худощавого телосложения, волосы темные, короткие, глаза светлые.
Был одет в белую футболку, синие с белыми на боках полосами, шорты. На ногах имел резиновые тапочки.
Работники полиции разыскивают мужчину и надеются на помощь общественности. Если кто-то из граждан видел его, располагает информацией о местонахождении пропавшего, - просьба сообщить об этом в Сумской отдела полиции по адресу: Сумская область, г. Сумы, ул. Первомайская, 21, тел. (0542) 66-72-04, (095) 189-06-52, (095) 868-93-06, или по спецлинии полиции «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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