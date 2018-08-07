Полиция ищет пропавшего сумчанина (фото) Работниками Сумского городского отдела полиции устанавливается местонахождение без вести пропавшего Масалитина Александра Викторовича, 1984 г.р., жителя областного центра.

О его исчезновении в полицию сообщила его мать. По ее словам, последний раз она разговаривала с ним 25 августа т.г., и больше он на связь не выходил.

На вид мужчине 32-36 лет, рост около 165-170 см, худощавого телосложения, волосы темные, короткие, глаза светлые.

Был одет в белую футболку, синие с белыми на боках полосами, шорты. На ногах имел резиновые тапочки.

Работники полиции разыскивают мужчину и надеются на помощь общественности. Если кто-то из граждан видел его, располагает информацией о местонахождении пропавшего, - просьба сообщить об этом в Сумской отдела полиции по адресу: Сумская область, г. Сумы, ул. Первомайская, 21, тел. (0542) 66-72-04, (095) 189-06-52, (095) 868-93-06, или по спецлинии полиции «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.