В Сумах на ходу загорелась легковушка (видео) 6 сентября в 17:43 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля на ул. Семьи Линтваревых в районе Барановского моста в Сумах.

На место вызова направили дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.

Как было установлено, огонь охватил автомобиль OPEL VECTRA. Существовала вероятность взрыва баллона газобаллонной установки, что создавало угрозу для расположенных рядом жилых домов.

В 18:01 силами двух отделений пожарным удалось локализовать возгорание и предотвратить опасность. В 18:22, использовав более 3 т воды, пожар ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 9 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - короткое замыкание электросети автомобиля, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.