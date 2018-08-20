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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах на ходу загорелась легковушка (видео)

6 сентября в 17:43 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля на ул. Семьи Линтваревых в районе Барановского моста в Сумах.

На место вызова направили дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.

Как было установлено, огонь охватил автомобиль OPEL VECTRA. Существовала вероятность взрыва баллона газобаллонной установки, что создавало угрозу для расположенных рядом жилых домов.

В 18:01 силами двух отделений пожарным удалось локализовать возгорание и предотвратить опасность. В 18:22, использовав более 3 т воды, пожар ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 9 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - короткое замыкание электросети автомобиля, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Пожар Пожар авто

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