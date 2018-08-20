В Сумах на ходу загорелась легковушка (видео)

На место вызова направили дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.
Как было установлено, огонь охватил автомобиль OPEL VECTRA. Существовала вероятность взрыва баллона газобаллонной установки, что создавало угрозу для расположенных рядом жилых домов.
В 18:01 силами двух отделений пожарным удалось локализовать возгорание и предотвратить опасность. В 18:22, использовав более 3 т воды, пожар ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 9 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - короткое замыкание электросети автомобиля, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.
Сегодня, 4 сентября, в Сумах на пл. Независимости загорелся контейнер для сбора пластиковых бутылок....
Из-за жаркой и сухой погоды в области остается опасность возникновения пожаров, в первую очередь в природных экосистемах и на открытых...
Полиция выясняет обстоятельства возгорания в домохозяйстве депутата Сумского облсовета....
Во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело погибшего человека....
22 августа в 10:49 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке по ул. Чехова в...