Пиротехники уничтожили крупнокалиберную минометную мину 6 сентября группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Роменском районе были проведены работы по обезвреживанию минометной мины калибром 122 мм времен Второй мировой войны.

На взрывоопасный предмет наткнулся местный житель в лесу на расстоянии 3 км от жилых домов с. Голинка. О находке мужчина сообщил правоохранителям. На место вызова из Ромен прибыли пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Специалисты изъяли боеприпас, вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.

Спасатели отмечают, что при нахождении взрывоопасных или похожих на них предметов нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающим и немедленно проинформировать оперативные службы по телефонным номерам «101» и «102», сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.