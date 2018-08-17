Завтра в центре Сум временно перекроют движение транспорта

Об этом говорится в распоряжении городского головы Александра Лысенко.
В документе указано, что движение транспорта будет ограничено с 7:00 до 16:00 по ул. Луговой от перекрестка «ул. 1-я Набережная реки Стрелка - ул. Луговая» до перекрестка «ул. Луговая - ул. Ярослава Мудрого».
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