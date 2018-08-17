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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:461

Завтра в центре Сум временно перекроют движение транспорта

В связи с проведением в Сумах ярмарочного мероприятия «Агродень-2018» завтра, 8 сентября, временно перекроют движение транспорта.

Об этом говорится в распоряжении городского головы Александра Лысенко.

В документе указано, что движение транспорта будет ограничено с 7:00 до 16:00 по ул. Луговой от перекрестка «ул. 1-я Набережная реки Стрелка - ул. Луговая» до перекрестка «ул. Луговая - ул. Ярослава Мудрого».

Общество Ограничение движения Перекрытие дорог
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