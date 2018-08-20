Четвероногие пограничники обнаружили боевые патроны Поздно вечером 6 сентября в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы в двух случаях пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу Украины боеприпасов.

Во время проверки автомобиля марки «KIA» российской регистрации, на котором оставлял Украину гражданин России, пограничники с помощью четвероногого помощника в личной сумке водителя обнаружили 4 патрона к мелкокалиберному оружию. Патроны у мужчины изъяты. В Национальную полицию направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Часом позже, осматривая автомобиль марки «Volkswagen» украинской регистрации, на котором выезжал в Россию наш соотечественник, пограничный наряд с помощью служебной собаки в подлокотнике между передними сиденьями обнаружил пакет, в котором находились 22 выхолощенных патроны калибра 5,45 мм, 3 боевых патрона калибра 5,45 мм и 1 боевой патрон калибра 7,62 мм. Также, на передней консоли в подстаканнике правоохранители обнаружили еще 14 боевых патронов калибра 9 мм.

Сейчас мужчина задержан. Патроны, перемещение которых через границу запрещено, изъяты. О данном факте проинформированы соответствующие взаимодействующие правоохранительные органы, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.