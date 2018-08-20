«Барса» сыграет с одесским «Черноморцем»

В 11:00 начнется матч первого тура ДЮФЛУ высшей лиги среди команд ФЦ «Барса» (U-16) и ФК «Черноморец" (U-16). В 13:00 продолжат этот игровой день одноименные команды, но уже возрастной категории U-17.
Вход свободный.
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