«Барса» сыграет с одесским «Черноморцем» В субботу, 8 сентября, на поле футбольного центра «Барса» пройдут сразу две встречи Детско-юношеской футбольной лиги Украины.

В 11:00 начнется матч первого тура ДЮФЛУ высшей лиги среди команд ФЦ «Барса» (U-16) и ФК «Черноморец" (U-16). В 13:00 продолжат этот игровой день одноименные команды, но уже возрастной категории U-17. Вход свободный.