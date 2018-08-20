В Ахтырке будут судить преподавательницу колледжа за взяточничество В Ахтырский горрайонный суд поступил обвинительный акт отосительно гражданки К., обвиняемой по ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 УК Украины в завладении чужим имуществом путем обмана, подстрекательстве к оконченному покушении на предоставление неправомерной выгоды должностному лицу за совершение должностным лицом в интересах того, кто предоставляет такую выгоду, определенного действия с использованием предоставленной ей служебного положения, которое согласно ст. 45 УК Украины является коррупционным.

По данным обвинительного акта, в июле 2018 года гражданка К., которая является преподавателем Ахтырского колледжа Сумского национального аграрного университета, склонила (подбила) гражданку П. предоставить взятку в сумме 1800 гривен якобы для главы приемной комиссии за содействие в зачислении на учебу в колледж ее дочери. При этом полученные от гражданки П. в качестве неправомерной выгоды средства никому передавать не собирался, а планировал превратить в свою выгоду, вводя гражданку П. в заблуждение относительно существования реальной договоренности с главой приемной комиссии колледжа.

Подготовительное судебное заседание по делу состоится 24 сентября 2018 в 11.00, председательствующий по делу судья Ильченко В.Н.