В Ахтырке будут судить преподавательницу колледжа за взяточничество

По данным обвинительного акта, в июле 2018 года гражданка К., которая является преподавателем Ахтырского колледжа Сумского национального аграрного университета, склонила (подбила) гражданку П. предоставить взятку в сумме 1800 гривен якобы для главы приемной комиссии за содействие в зачислении на учебу в колледж ее дочери. При этом полученные от гражданки П. в качестве неправомерной выгоды средства никому передавать не собирался, а планировал превратить в свою выгоду, вводя гражданку П. в заблуждение относительно существования реальной договоренности с главой приемной комиссии колледжа.
Подготовительное судебное заседание по делу состоится 24 сентября 2018 в 11.00, председательствующий по делу судья Ильченко В.Н.
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