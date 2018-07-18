Сумчан кличуть на фестиваль вареників

Приходьте в суботу, 15 вересня, до Сумського НАУ та пориньте в атмосферу справжньої української їжі! Смачні страви, веселощі, феєрія свята та вихор позитивних емоцій чекають на вас!
Початок о 10.00.
Українські смаколики, майстер-класи з приготування вареників, конкурси, розваги та призи зроблять ваші вихідні незабутніми!
Буде весело та смачно, обіцяють органзатори.
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