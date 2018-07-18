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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:19179

Сумчан кличуть на фестиваль вареників

Фестиваль буде проводитись 15 вересня в рамках форуму «АГРО-2018» в СНАУ.

Приходьте в суботу, 15 вересня, до Сумського НАУ та пориньте в атмосферу справжньої української їжі! Смачні страви, веселощі, феєрія свята та вихор позитивних емоцій чекають на вас!

Початок о 10.00.

Українські смаколики, майстер-класи з приготування вареників, конкурси, розваги та призи зроблять ваші вихідні незабутніми!

Буде весело та смачно, обіцяють органзатори.

Досуг Вареники СНАУ Фестиваль

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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