Сумчан кличуть на фестиваль вареників Фестиваль буде проводитись 15 вересня в рамках форуму «АГРО-2018» в СНАУ.

Приходьте в суботу, 15 вересня, до Сумського НАУ та пориньте в атмосферу справжньої української їжі! Смачні страви, веселощі, феєрія свята та вихор позитивних емоцій чекають на вас!

Початок о 10.00.

Українські смаколики, майстер-класи з приготування вареників, конкурси, розваги та призи зроблять ваші вихідні незабутніми!

Буде весело та смачно, обіцяють органзатори.