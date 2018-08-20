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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:109

Сумские копы задержали виновника обрыва троллейбусной линии

Патрульные составили два административных материала на водителя, который на своем авто оборвал контактную сеть.

Происшествие случилось ночью, 7 сентября, в полночь. На линию «102» поступило сообщение о грузовом авто, водитель которого оборвал контактную сеть на улице Герасима Кондратьева.

Прибыв на место происшествия, инспекторы патрульной полиции выяснили, что неустановленное транспортное средство оборвало провода электропередач протяженностью около 1,5 километра, после чего скрылось в неизвестном направлении. В результате таких действий был поврежден легковой автомобиль Skoda Octavia, который двигался по улице.

Стражи порядка передали информацию всем экипажам патрульной полиции и оперативно начали поиски водителя-беглеца.

Через некоторое время на улице Прокофьева патрульные заметили грузовой автомобиль Renault Magnum с прицепом. Полицейские остановили данное авто. Во время его осмотра на прицепе были замечены механические повреждения, которые могли оставить электропровода. Сам водитель путался в показаниях, рассказывал, что он не местный житель, поэтому не знает название улицы, по которой ехал. Позже патрульные установили, что водитель все же ехал по улице Герасима Кондратьева.

Патрульные составили на него два административных протокола - ст. 124 (совершение ДТП) КоАП и ст. 122-4 (оставление места ДТП) КоАП.

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