Сумским семьям с детьми перечислили соцпомощь Средства можно получить в учреждениях банка уже 8 сентября.

7 сентября была перечислена государственная социальная помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, временная государственная помощь детям и помощь на уход за лицами с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства за сентябрь 2018 года.