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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумским семьям с детьми перечислили соцпомощь

Средства можно получить в учреждениях банка уже 8 сентября.

7 сентября была перечислена государственная социальная помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, временная государственная помощь детям и помощь на уход за лицами с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства за сентябрь 2018 года.

Общество Соцпомощь

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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