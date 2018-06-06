Сумским семьям с детьми перечислили соцпомощь

7 сентября была перечислена государственная социальная помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, временная государственная помощь детям и помощь на уход за лицами с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства за сентябрь 2018 года.
Средства можно получить в учреждениях банка уже с 22 августа....
Средства можно получить в учреждениях банка уже 25 июля 2018 года....
Средства можно получить в учреждениях банка уже 7 июля....
На Сумщине полностью профинансировано первый транш государственных социальных пособий июля....
Средства можно получить в учреждениях банка уже 7 июня 2018 года....