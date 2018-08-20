У Конотопі пройде «Твоя Країна Fest»

Початок – о 17:00 на проспекті Миру біля Центрального парку культури та відпочинку
Звучатимуть пісні у виконанні Фоми та гурту «Мандри», гуртів «Антитіла» та GrozovSka Band, Марії Бурмаки та Gypsy Lyre.
Лідер гурту «Мандри» Сергій Фоменко (Фома) розповів, що у серпні концерти фестивалю проходили у здебільшого російськомовних містах – Ізмаїлі, Генічеську та Маріуполі. «Після нашого фестивалю люди йшли додому більшими українцями, якщо можна так сказати, ніж були до цього. Люди прагнуть української музики, тягнуться до української культури. Формат музичного фестивалю – найліпший формат для лагідної українізації. Будемо продовжувати зі ще більшою енергією», - додав музикант.
Народна артистка України Марія Бурмака відзначила, що результати перших трьох концертів перевершили усі очікування. «Концерти у кожному з міст пройшли просто фантастично. Виглядало так, що люди там чекали нас усе своє життя. Це зворушувало аж до сліз», - поділилася співачка.
Лідер гурту GrozovSka Band Олена Грозовська висловила переконання, що організація фестивалю свідчить про появу державної політики у сфері культури. «Такі фестивалі – це просто необхідність. Це абсолютно вірна стратегія. Я думаю, що надалі він тематично має розширюватись. Бо молоді цікава не лише музика, а й театр, візуальне мистецтво», - підкреслила вона.
У День Незалежності, 24 серпня 2018 року, «Твоя Країна Fest» відбувся у прифронтовому Маріуполі (Донецька область). 11 серпня фестиваль пройшов у Ізмаїлі, 18 серпня – у Генічеську. 15 вересня фестиваль приїде в Мукачево, 22 вересня – у Новоселицю (Чернівецька область), 29 вересня – у Сарни (Рівненська область).
Фестиваль буде проводитись 15 вересня в рамках форуму «АГРО-2018» в СНАУ....
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