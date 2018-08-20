Погода в Сумах: прогноз на завтра

Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха по городу ночью 14-16 градусов, днем столбик термометра будет показывать 24-26 градусов.
Вместе с тем, спасатели предупреждают, что 8 сентября на территории Сумской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, 7 сентября по городу Сумы и области ожидаются порывы восточного ветра 15-20 м/с....
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, 6 сентября днем по г. Сумы и области ожидаются порывы восточного ветра 15-20 м/с....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в субботу,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...