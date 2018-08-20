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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:1592

Сумчане хотят отказаться от «Рут»

Сумчане в очередной создали петицию о замене маршруток на автобусы.

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Замена маршрутного такси».

«Обязать перевозчиков города Сумы сменить транспорт для перевозки пассажиров с марки Рута на более комфортные автобусы ISUZU. В связи с тем, что маршрутки марки «Рута» уже по своему состоянию не могут перевозить пассажиров, второе то, что автобусы марки ISUZU более вместительные и комфортные. И проезд по городу у них 3 грн 50 коп.», - пишет автор петиции Хашев Астемир Фуадович.

Дата начала сбора подписей: 6 сентября 2018 года. До конца сбора подписей осталось: 44 дня. По состоянию на 7 сентября петицию подписали 43 человека из 250 необходимых.

Общество Маршрутки Петиция

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