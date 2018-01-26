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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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У суботу сумчан запрошують на Ніч українського кіно

У суботу, 8 вересня, центральна міська бібліотека ім. Т. Шевченка та її читацький клуб «Кіно–диск» проводить акцію «Ніч українського кіно».

Акція «Ніч українського кіно» традиційно проходить з нагоди Дня українського кіно, який відзначається щорічно в другу суботу вересня.

Організатори даного заходу ставлять за мету популяризацію українських сучасних фільмів та українських літературних творів, які екранізовані або плануються екранізувати.

Тож всіх охочих запрошують приєднатися до нічного кіносеансу 8 вересня з 17:00 у центральній міській бібліотеці ім. Т. Шевченка.

Вхід вільний.

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Сумчан запрошують на Ніч українського кіно

У суботу, 8 вересня, центральна міська бібліотека ім. Т. Шевченка та її читацький клуб «Кіно–диск» проводить акцію «Ніч українського кіно»....

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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