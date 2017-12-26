Городские власти отказываются ремонтировать подпорную стенку под окнами мэрии Ремонт аварийной подпорной стены на пл. Независимости оказался неподъемным для городского бюджета.

Вопрос в очередной раз обсуждался сегодня, 10 сентября, на аппаратном совещании в мэрии.

- По Лермонтова, 15 работы сейчас проводятся, по банку «Аваль» после того, как собственник земельного участка от него откажется, подрядчик приступит к работам, - доложил директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко.

- Вы выяснили, кто собственник? – уточнил мэр Сум Александр Лысенко.

- Да, - поднялся заммэра Александр Журба. - Он отказался помогать. Обращения были, реакции – ноль.

- У них в аренде земля? Тогда нужно готовить проект решения о прекращении договора аренды. А заборчик из красного кирпича? Это их собственность?

- Не могу сказать, нужно проверить, - поднялся директор департамента обеспечения ресурсных платежей Юрий Клименко. – Может, и в собственности.

- Выясняйте и прекращаем с ними договорные отношения. А дальше решаем, что там будет. Может, ищите предпринимателя, который что-то там построит и что-то сделает с подпорной стенкой. Потому что полтора миллиона это несерьезно.

Напомним: полгода назад тот же Григорий Яреме6нко обещал, что ремонт подпорной стены на пл. Независимости начнется в июле.