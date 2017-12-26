Городские власти отказываются ремонтировать подпорную стенку под окнами мэрии

Вопрос в очередной раз обсуждался сегодня, 10 сентября, на аппаратном совещании в мэрии.
- По Лермонтова, 15 работы сейчас проводятся, по банку «Аваль» после того, как собственник земельного участка от него откажется, подрядчик приступит к работам, - доложил директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко.
- Вы выяснили, кто собственник? – уточнил мэр Сум Александр Лысенко.
- Да, - поднялся заммэра Александр Журба. - Он отказался помогать. Обращения были, реакции – ноль.
- У них в аренде земля? Тогда нужно готовить проект решения о прекращении договора аренды. А заборчик из красного кирпича? Это их собственность?
- Не могу сказать, нужно проверить, - поднялся директор департамента обеспечения ресурсных платежей Юрий Клименко. – Может, и в собственности.
- Выясняйте и прекращаем с ними договорные отношения. А дальше решаем, что там будет. Может, ищите предпринимателя, который что-то там построит и что-то сделает с подпорной стенкой. Потому что полтора миллиона это несерьезно.
Напомним: полгода назад тот же Григорий Яреме6нко обещал, что ремонт подпорной стены на пл. Независимости начнется в июле.
Сегодня, 27 августа, на аппаратном совещании в мэрии обсужадли вопрос ремонта аварийных подпорных стенок на ул. Лермонтова и на пл....
Возле аварийной подпорной стены на пл. Независимости появилась надпись «Лисенко: можливі жертви!»...
Аварийные подпорные стенки на пл. Независимости обещают отремонтировать на протяжении июля-августа....
Сегодня, 26 марта, на аппаратном совещании в мэрии обсуждался вопрос ремонта подпорных стен на пл. Независимости возле банка «Аваль» и...
На следующий год запланирован ремонт двух подпорных стенок в Сумах, а возможно и оборудование нескольких туалетов в центре города....