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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:50391

В Сумах на пешеходном переходе сбили женщину с ребенком

Сегодня, 10 сентября, около 8 утра на проспекте Шевченко произошло ДТП.

В районе пешеходного перехода возле кинотеатра «Дружба» женщина со школьником оказались под колесами «Лады». Маму отбросило в сторону, а ребенок оказался зажат под колесом автомобиля. Сейчас на месте происшествия работаю полицейские.

Пострадавших увезли скорые, пишет Панорама.

Право Дтп ДТП с пострадавшими

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