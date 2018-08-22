В Сумах на пешеходном переходе сбили женщину с ребенком Сегодня, 10 сентября, около 8 утра на проспекте Шевченко произошло ДТП.

В районе пешеходного перехода возле кинотеатра «Дружба» женщина со школьником оказались под колесами «Лады». Маму отбросило в сторону, а ребенок оказался зажат под колесом автомобиля. Сейчас на месте происшествия работаю полицейские. Пострадавших увезли скорые, пишет Панорама.