В Сумах на пешеходном переходе сбили женщину с ребенком

В районе пешеходного перехода возле кинотеатра «Дружба» женщина со школьником оказались под колесами «Лады». Маму отбросило в сторону, а ребенок оказался зажат под колесом автомобиля. Сейчас на месте происшествия работаю полицейские.
Пострадавших увезли скорые, пишет Панорама.
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