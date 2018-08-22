Армянка пыталась подкупить сумских пограничников

Во время осуществления пограничного контроля поезда сообщением «Москва – Львов / Ковель» пограничный наряд обнаружил гражданку Армении, в отношении которого сработала база данных о запрете въезда в Украину. Пограничники пригласили иностранку в пограничное подразделение для составления необходимых документов. Однако, чтобы все же попасть на территорию Украины, женщина предложила пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 100 долларов США, на что получила категорический отказ.
Сейчас стражи границы приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения, а саму правонарушительницу передали работникам полиции, которые и занимаются объективным выяснением совершения им уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.
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