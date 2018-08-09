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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:17232

В Сумах по-прежнему нечем измерять скорость «автогощиков»

У патрульной полиции нет средств для измерения скорости транспортных средств на автодорогах.

Об этом сегодня, 10 сентября, на аппаратном совещании в мэрии сообщил представитель управления патрульной полиции в Сумской области.

Вопрос подняли в рамках обсуждения обращения по установке ограничителей скорости на магистральных дорогах города, который в очередной раз обсуждается в стенах мэрии. И в очередной раз начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов сообщил мэру, что на магистральных улицах по закону нельзя делать ограничители скорости.

- Законодательно разрешенной скорости в населенных пунктах 50 км/час должно хватать для решения таких вопросов, - считает он. - Пускай патрульная полиция следит, чтобы водители не нарушали скоростной режим.

- А по какому поводу было это обращение? У нас тоже есть ночные гонки, как в Харькове? – уточнил мэр Сум Александр Лысенко.

Представитель патрульной полиции ответил, что официальных обращений не было, хотя сами присутствующие чиновники отметили, что гонки устраивают в районе аэропорта. Кром этого, он отметил, что на сегодня у патрульных нет приборов для измерения скорости, и это не чисто сумская, а всеукраинская проблема. На уровне министерства обещают ее решить к началу 2019 года.

Право Патрульная полиция Скоростной режим

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