В Сумах продолжаются ремонты больниц Информацию о проведении ремонтов в лечебно-профилактических учреждениях за прошедшую неделю представили в горотделе здравоохранения.

На прошлой неделе проводились ремонты в КУ «Сумская городская клиническая больница №1» - ремонт лестницы стационарного корпуса и ремонт ортопедо-травматологического отделения №2, ремонт неврологического и гинекологического отделений.

В КУ «Сумская городская клиническая больница №5» проводился мелкий текущий ремонт стационарных отделений.

В КУ «Сумская городская клиническая больница №4» проводится капитальный ремонт пищеблока, овощехранилища и лифта в поликлиническом отделении №1.

В КУ «Сумская городская детская клиническая больница Святой Зинаиды» проводился ремонт приемного отделения для инфекционных больных по адресу ул.Троицкая, 28 ведутся работы по капитальному ремонту актового зала детской больницы по адресу ул. Троицкая, 28, ведутся работы по капитальному ремонту фасадов (замена оконных блоков) здания детской больницы (корпус А2) и работы по ремонту фасадов здания детской больницы (корпус А). Продолжаются проектные работы по ремонту фасадов (утепление стен) здания детской больницы (корпус А2 и корпуса А) по адресу ул. Троицкая, 28 и проектные работы по ремонту фасадов (утепление стен) здания детской больницы (корпус А) по адресу ул. Труда, 3. Проводится текущий ремонт входной группы здания по адресу м. Суми, ул. Троицкая, 28).

В КУ «Сумской городской клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» завершены ремонтные работы в дневном стационаре женской консультации.

В «Центре первичной медико-санитарной помощи №1» проводятся текущие ремонты кабинетов.