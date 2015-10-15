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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:30255

На Сумщине зафиксированы два случая ботулизма

8 сентября в Глухове зафиксировали два случая ботулизма.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил начальник управления защиты потребителей в Сумской области Владимир Ещенко.

«8.09.2018 года, около 11:00, в Глуховского горрайонного управления ГУ Госпродпотребслужбы в Сумской области поступило сообщение об обнаружении ботулизма у 2-х мужчин 41 и 45 лет. Заболевания связывают с употреблением в пищу вяленого леща, приобретенного в одном из магазинов г. Глухов. В связи с этим, с целью недопущения дальнейшего распространения инфекции, Госпродпотребслужбой, совместно с управлением здравоохранения области и правоохранителями начат комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. Сейчас отобраны образцы продукции от поставщика для проведения соответствующих исследований. Реализация запрещена. Потребителям, до выяснения всех обстоятельств, рекомендуем воздержаться от употребления вяленой рыбы всех видов», - сообщил чиновник.

Общество Ботулизм

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