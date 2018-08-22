В Шостке прошел чемпионат Украины по хоккею на траве среди юношей

В турнире приняло участие 6 команд – три житомирских, две шосткинских и одна вииницкая, которые сыграли по кругу.
Турнир держал в напряжении всех участников до последней игры. Только с финальным свистком стало ясно окончательное распределение всех мест в турнирной таблице.
Чемпионами Украины стала команда КДЮСШ «Спартак» (Житомирская обл.), второе место - Сборная Винницкой области, третье - ХК-ПК-«Старт»-1 (Житомирская обл.).
Первая команда местной КДЮСШ «Барса» заняла четвертое место, вторая команда заняла шестое место. Тем не менее ее вратарь Артём Карпенко был признан лучшим на турнире. А лучшим полузащитником стал Евгений Петренко (КДЮСШ «Барса-1»).
8 сентября Сумы праздновали 40-летие с начала существования хоккея на траве....
8 сентября в рамках празднования 40-летия хоккея на траве в Сумах пройдет турнир ветеранов....
Сегодня, 29 августа, перед началом сессии Сумского горсовета мэр Сум вручил хоккеисткам и тренерам МСК «Сумчанка» благодарности, грамоты и ценные...
2 сентября в детском парке «Сказка» на хоккейном поле пройдет ежегодный фестиваль хоккея на траве....
Сегодня, 26 августа – последний день первого отборочного раунда по хоккею на траве к Олимпиаде-2020, который проходит в Вильнюсе (Литва)....