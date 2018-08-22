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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:1984

В Шостке прошел чемпионат Украины по хоккею на траве среди юношей

В Шостке состоялся чемпионат Украины по хоккею на траве среди юношей 2005-2006 г.р.

В турнире приняло участие 6 команд – три житомирских, две шосткинских и одна вииницкая, которые сыграли по кругу.

Турнир держал в напряжении всех участников до последней игры. Только с финальным свистком стало ясно окончательное распределение всех мест в турнирной таблице.

Чемпионами Украины стала команда КДЮСШ «Спартак» (Житомирская обл.), второе место - Сборная Винницкой области, третье - ХК-ПК-«Старт»-1 (Житомирская обл.).

Первая команда местной КДЮСШ «Барса» заняла четвертое место, вторая команда заняла шестое место. Тем не менее ее вратарь Артём Карпенко был признан лучшим на турнире. А лучшим полузащитником стал Евгений Петренко (КДЮСШ «Барса-1»).

Спорт Хоккей на траве

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