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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:18128

Очередной рекорд: за неделю на Сумщине зарегистрировано 167 ЧП

В результате пожаров один человек травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 51 здание, 7 единиц автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области совершено 159 выездов для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных происшествий и ликвидации их последствий, тушению пожаров и проведению других спасательных мероприятий. Спасено материальных ценностей на общую сумму более 5 млн. 750 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уничтожено 15 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженных на территории области.

Спасатели предупреждают: чтобы не попасть в беду, нужно соблюдать требования безопасности в быту, на производстве, во время отдыха и научит этим важным правилам детей, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Напомним: на предыдущей неделе было зафиксировано 115 ЧП. Рост почти в полтора раза.

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