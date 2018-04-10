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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:5793

Сумские жэки отстают с подготовкой к отопительному сезону

Только один сумской жэк проводит работы согласно установленному графику.

Об этом сегодня, 10 сентября, на аппаратном совещании в мэрии сообщила замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя.

- На сегодняшний день жилой фонд города готовят к запуску тепла, продолжаются работы в проблемных домах, - начала она. - В соответствии с утвержденными графиками лучше всех справляется КП «Сумытеплоэнергоцентраль» - 100% и ЧРСП «Ремстрой» - 68%. А подтянуться и ускорить выполнение работ нужно ООО «УК «Сумытехнобудсервис» и УК «ДомКом-Сумы», которые имеют отставание от графика и выполнили работы только более 20%.

Мэр Сум Александр Лысенко поручил профильному заму Александру Журбе провести совещание и в первую очередь заслушать руководителей обслуживающих организаций, которые имеют самые низкие показатели выполнения работ и решить чем помочь им, чтобы подготовка к отопительному сезону в целом в городе проходила в соответствии с утвержденными графиками.

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