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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:0494

На Сумщине пограничники задержали контрабандиста автозапчастей

9 сентября пограничники Сумского отряда задержали гражданина Украины, который пытался незаконно переместить через границу партию автозапчастей.

Участковым инспектором пограничной службы была получена информация о возможном незаконном перемещении через границу товаров народного потребления в районе населенного пункта Лукашевка. Ожидания пограничников оправдались. Во время патрулирования участка границы охранники госграницы задержали 40-летнего украинца. Мужчина пытался незаконно переместить из России в Украину партию автозапчастей.

Изъятый товар доставлен в отдел «Великая Писаревка», который в установленном порядке будет передан сотрудникам ГФС. За незаконное пересечение границы на мужчину составлені материалы об административном правонарушении. Его дальнейшую судьбу решит суд.

Право Контрабанда Пограничники

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