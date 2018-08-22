На Сумщине пограничники задержали контрабандиста автозапчастей

Участковым инспектором пограничной службы была получена информация о возможном незаконном перемещении через границу товаров народного потребления в районе населенного пункта Лукашевка. Ожидания пограничников оправдались. Во время патрулирования участка границы охранники госграницы задержали 40-летнего украинца. Мужчина пытался незаконно переместить из России в Украину партию автозапчастей.
Изъятый товар доставлен в отдел «Великая Писаревка», который в установленном порядке будет передан сотрудникам ГФС. За незаконное пересечение границы на мужчину составлені материалы об административном правонарушении. Его дальнейшую судьбу решит суд.
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