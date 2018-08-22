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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:09173

На Сумщине будут судить 19-летнего парня, который избил охранника до смерти

Липоводолинским отделом Роменской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 19-летнего жителя одного из сел Липоводолинского района, который лишил жизни односельчанина.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 121 (нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.

Как было установлено в ходе досудебного следствия, в начале августа 2018 года около 22:00 компания молодых людей, после празднования дня рождения, решила развлечься на детском батуте. Зайдя на охраняемую территорию, встретили охранника, который сделал замечание компании нетрезвых молодых людей, после чего начался конфликт. Обвиняемый нанес кулаком 2 удара по лицу 45-летнему охраннику. В результате пострадавший получил тяжкие телесные повреждения и упал без сознания. По приезду скорой констатировали его смерть.

Как сообщил начальник Липоводолинского отдела Роменской местной прокуратуры Денис Бондаренко, в ходе расследования установлено, что парень ранее судимый за кражи, находился на испытательном сроке. В содеянном признается, о собственном поступке жалеет.

Справка: санкция инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 10 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Липоводолинский район Убийство

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