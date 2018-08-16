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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:12213

В Глухове объявили о чрезвычайной ситуации

На аппаратном совещании руководителей управлений, отделов и структурных подразделений Глуховского городского совета, руководителей коммунальных служб, предприятий, учреждений, организаций города всем присутствующим сообщили об объявлении чрезвычайной ситуации в Глухове в связи с обнаружением двух случаев заболевания глуховчан на токсико-инфекционное заболевание «ботулизм».

В воскресенье, 9 сентября, состоялось срочно созванное заседание Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором рассматривался вопрос о случае отравления двух людей пищевым ботулизмом в Глухове и принятии необходимых мер по предупреждению случаев заболеваний ботулизмом среди населения города.

В результате заседания было принято решение признать случай отравления пищевым ботулизмом двух жителей города Глухов подпадающей под классификацию как медико-биологическая чрезвычайная ситуация, связанная с отравлением людей в результате потребления некачественных продуктов питания и принять соответствующие необходимые меры. Ведь именно чрезвычайного положения на территории города Глухова позволяет соответствующим службам проводить необходимые проверки и принимать надлежащие меры по установлению источника отравления и запрета реализации некачественных продуктов.

В результате проведения таких действий было обнаружено место реализации вяленой речной рыбы, употребление которой стало причиной вспышки опасного заболевания. Продукция была изъята из продажи в полном объеме. Стоит отметить, что согласно результатам проведенной проверки во всех других местах реализации указанного продукта питания нарушений выявлено не было. Между тем, продолжается работа соответствующих служб и инстанций в направлениях обеспечения надлежащего санитарно-технического состояния предприятий рыбо-мясной, консервной промышленности, общественного питания, продовольственной торговли, наличия исправного технологического и холодильного оборудования, инвентаря, посуды, моющих и дезинфицирующих средств согласно потребности, строгого соблюдения технологии изготовления, условий, сроков хранения и реализации сырья, пищевых продуктов, готовых блюд, поточности технологических процессов, дезрежима, правил личной гигиены персонала, прохождения профилактических медицинских осмотров в полном объеме в установленные сроки, организации производственного лабораторного контроля продукции, изготавливаемой в соответствии с требованиями нормативной документации.

Две дозы вакцины против тяжелого заболевания были доставлены в Глуховскую ЦРБ. Сейчас больные находятся в состоянии средней тяжести под постоянным наблюдением врачей. Но заведующая Глуховского отдела областного лабораторного центра Марина Матвиенко отметила, что жителям и гостям нашего города необходимо воздержаться от употребления в пищу речной рыбы в любом виде, грибов и консервированных продуктов питания, которые контактировали с землей - бобовые, огурцы, помидоры и т.п. Ведь очаги спор тяжелого и крайне опасного заболевания находятся именно на поверхности почвы. У разных людей заражение проявляется по-разному. Но основные его симптомы это потемнение и раздвоение в глазах, нарушение речи.

В случае выявления первых признаков отравления у Вас, то у членов Вашей семьи просят немедленно обращаться к врачу.

Общество Ботулизм Глухов Чрезвычайная ситуация

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