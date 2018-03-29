Сумские радиопеленгаторы отличились на чемпионате мира

В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 40 стран мира. В составе национальной сборной команды Украины были и представители Сумской области, которые показали отличные результаты и завоевали шесть медалей.
Дмитрий Денисенко из Сумского района взял три серебряные награды среди юниоров. Дмитрий был самым младшим в составе украинской сборной. В этом году он уже становился чемпионом мира среди юношей до 16 лет, который проходил в Чехии. Максим Редька завоевал «золото» и «серебро». На этом чемпионате он был не только в качестве спортсмена, а еще и старшим тренером национальной сборной команды Украины.
Эльвира Ничипорук из Кролевца завоевала бронзовую награду.
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