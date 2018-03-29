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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские радиопеленгаторы отличились на чемпионате мира

Со 2 по 8 сентября в городе Сокчо (Южная Корея) состоялся 19-й чемпионат мира по спортивной радиопеленгации.

В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 40 стран мира. В составе национальной сборной команды Украины были и представители Сумской области, которые показали отличные результаты и завоевали шесть медалей.

Дмитрий Денисенко из Сумского района взял три серебряные награды среди юниоров. Дмитрий был самым младшим в составе украинской сборной. В этом году он уже становился чемпионом мира среди юношей до 16 лет, который проходил в Чехии. Максим Редька завоевал «золото» и «серебро». На этом чемпионате он был не только в качестве спортсмена, а еще и старшим тренером национальной сборной команды Украины.

Эльвира Ничипорук из Кролевца завоевала бронзовую награду.

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