В Тростянецкой ОТГ открыли обновленные библиотеку и терапевтическое отделение

На открытии побывали многие чиновники из Сум, в том числе глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко.
«Мы сегодня здесь видим воочию успехи Тростянецкой объединенной громады, - отметил он, открывая обновленное терапевтическое отделение. - И это во многом зависит именно от руководства на местах, когда городской голова не рассказывает байки, что ему все мешают, особенно глава облгосадминистрации, а нормально работает со своей командой в координации с администрацией области и пользуется возможностями децентрализации».
По словам главы Тростянецкой ОТГ Юрия Бовы, обновление терапевтического отделения, внедрение новых методик обследования и лечения, повышение профессионального уровня работников позволит достичь больших успехов, значительно расширит функциональные возможности больницы.
Все присутствующие осмотрели обновленное по европейским стандартам отделения и убедились в том, что отделение готово принять пациентов - все палаты с улучшенными условиями пребывания.
Также книголюбы Тростянца получили замечательный подарок ко Дню города - полностью обновленную публичную библиотеку. Современный дизайн интерьера, новая мебель, много новых интересных книг для детей и взрослых - все это дает надежду, что библиотека станет популярным местом отдыха и интересного досуга для взрослых и детей.
Читатели, которые уже получили «Карточку жителя Тростянецкой ОТГ», смогли впервые воспользоваться ею в библиотеке.
Глава ОГА Николай Клочко дал высокую оценку сделанному, и отметил, что Тростянецкая громада по темпам роста является лучшей в области.
А гостья из Германии, праправнучка Леопольда Кенига, госпожа Себила по случаю открытия подарила библиотеке 400 экземпляров детских книг.
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