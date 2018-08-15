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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:3557

В Тростянецкой ОТГ открыли обновленные библиотеку и терапевтическое отделение

День города в Тростянце в этом году ознаменовался знаковыми событиями для всей ОТГ: в городе открыли библиотеку и терапевтическое отделение современного образца.

На открытии побывали многие чиновники из Сум, в том числе глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко.

«Мы сегодня здесь видим воочию успехи Тростянецкой объединенной громады, - отметил он, открывая обновленное терапевтическое отделение. - И это во многом зависит именно от руководства на местах, когда городской голова не рассказывает байки, что ему все мешают, особенно глава облгосадминистрации, а нормально работает со своей командой в координации с администрацией области и пользуется возможностями децентрализации».

По словам главы Тростянецкой ОТГ Юрия Бовы, обновление терапевтического отделения, внедрение новых методик обследования и лечения, повышение профессионального уровня работников позволит достичь больших успехов, значительно расширит функциональные возможности больницы.

Все присутствующие осмотрели обновленное по европейским стандартам отделения и убедились в том, что отделение готово принять пациентов - все палаты с улучшенными условиями пребывания.

Также книголюбы Тростянца получили замечательный подарок ко Дню города - полностью обновленную публичную библиотеку. Современный дизайн интерьера, новая мебель, много новых интересных книг для детей и взрослых - все это дает надежду, что библиотека станет популярным местом отдыха и интересного досуга для взрослых и детей.

Читатели, которые уже получили «Карточку жителя Тростянецкой ОТГ», смогли впервые воспользоваться ею в библиотеке.

Глава ОГА Николай Клочко дал высокую оценку сделанному, и отметил, что Тростянецкая громада по темпам роста является лучшей в области.

А гостья из Германии, праправнучка Леопольда Кенига, госпожа Себила по случаю открытия подарила библиотеке 400 экземпляров детских книг.

Общество Библиотека Больница Николай Клочко Тростянец Тростянецкая ОТГ

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