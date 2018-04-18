Сумские грэпплеры среди лучших в мире В Астане (Казахстан) завершился чемпионат мира по грэпплингу.

Успехи сумчан молодежной сборной Украины на чемпионате мира по грєпплингу продовжили развивать наши взрослые спортсмены. В третий день соревнований на пьедестал почета поднялись четверо представителей Сумской области в составе сборной Украины. Чемпионом мира в весовой категории до 77 кг стал воспитанник, а сегодня уже тренер СК Института физической культуры Дмитрий Неткачев. «Серебро» завоевала Светлана Скрипник (53 кг). Бронзовые награды завоевали Елена Сушко (71 кг) и Герман Городецкий (84 кг). Студент института физической культуры Андрей Галета, представляющий Одесскую область, с третьим местом (100 кг)

В заключительный день соревнований по правилам грэпплинга ги сборная Украины заняла второе общекомандное место. Сумчане прогнозировано внесли свой вклад в копилку наград сборной. Второе место занял Дмитрий Баранов. Бронзовые наградызавоевали Светлана Скрипник, Елена Сушко и Герман Городецкий. Подтвердил успех первого дня и Андрей Галета, поднявшись снова на третье место пьедестала почета.