Горбюджет не дополучил почти 50 миллионов В общий фонд городского бюджета (без учета официальных трансфертов) поступили средства в сумме 1,051 млрд грн, что составляет 64,2% к плану на год.

Об этом сообщили в горфиндепаратменте. Сумма недовыполнения по росписи составляет 47,3 млн грн (- 4,3%), в т. ч. по: налогу на доходы физических лиц – 44,8 млн грн; по акцизному налогу – 7,7 млн гривен.

Сумма недовыполнения пропорционально 1/12 на текущую дату составляет 61,0 млн грн (- 5,5%), в т. ч. по: налогу на доходы физических лиц – 48,7 млн грн; по акцизному налогу – 22,7 млн гривен.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления общего фонда городского бюджета (без учета официальных трансфертов) увеличились на 176,5 млн грн (или на 20,2%) за счет налога на доходы физических лиц (+ 152,1 млн грн или на 28,7%), единого налога (+ 19,7 млн грн или на 18,8%) и платы за предоставление административных услуг (+ 5,4 млн грн или на 51,3%).

Из общей суммы поступлений с начала года 64,8% (681,3 млн грн) составляет налог на доходы физических лиц; 11,8% (124,5 млн грн) - единый налог; 10,9% (114,3 млн грн) - земельный налог и арендная плата; 7,3% (76,4 млн грн) - акцизный налог; 1,5% (15,9 млн грн) - плата за предоставление административных услуг; 1,4% (14,2 млн грн) - плата за аренду коммунального имущества.

В специальный фонд городского бюджета (без учета официальных трансфертов) поступили средства в сумме 65,3 млн грн, что составляет 78,7% к плану на год и на 17,3 млн грн (или на 36,0%) больше поступлений за соответствующий период 2017 года.

Официальных трансфертов в общий фонд поступило 1,2353 млрд грн, что составляет 93,6% к плану по расписанию; в специальный фонд – 13,6 млн грн, что составляет 37,8% к плану по расписанию.