Сумчане просят мэрию заняться утилизацией опасных отходов Сумчане предлагают мэрии расставить по городу контейнеры для опасных отходов.

На сайте Единой системы электронных петиций зарегистрирована петиция «Утилизация опасных отходов».

«Предлагаю заложить в бюджет 2019 года средства для установки контейнеров по городу для Бесплатной сдачи отработанных батареек, ламп, термометров, медикаментов.

И активно информировать людей об их местонахождении. Есть позитивный опыт больших городов. Хотелось бы активного участия властей в программе «Украина без мусора». Сделаем наш город чище», - пишет автор петиции Балаховская Елена Алексеевна.

Дата начала сбора подписей: 7 сентября 2018 года. До конца сбора подписей осталось: 42 дня. По состоянию на 10 сентября петицию подписали 42 человека из 250 необходимых.