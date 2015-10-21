Сумчане просят мэрию заняться утилизацией опасных отходов

На сайте Единой системы электронных петиций зарегистрирована петиция «Утилизация опасных отходов».
«Предлагаю заложить в бюджет 2019 года средства для установки контейнеров по городу для Бесплатной сдачи отработанных батареек, ламп, термометров, медикаментов.
И активно информировать людей об их местонахождении. Есть позитивный опыт больших городов. Хотелось бы активного участия властей в программе «Украина без мусора». Сделаем наш город чище», - пишет автор петиции Балаховская Елена Алексеевна.
Дата начала сбора подписей: 7 сентября 2018 года. До конца сбора подписей осталось: 42 дня. По состоянию на 10 сентября петицию подписали 42 человека из 250 необходимых.
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