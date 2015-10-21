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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:03178

Сумчане просят мэрию заняться утилизацией опасных отходов

Сумчане предлагают мэрии расставить по городу контейнеры для опасных отходов.

На сайте Единой системы электронных петиций зарегистрирована петиция «Утилизация опасных отходов».

«Предлагаю заложить в бюджет 2019 года средства для установки контейнеров по городу для Бесплатной сдачи отработанных батареек, ламп, термометров, медикаментов.

И активно информировать людей об их местонахождении. Есть позитивный опыт больших городов. Хотелось бы активного участия властей в программе «Украина без мусора». Сделаем наш город чище», - пишет автор петиции Балаховская Елена Алексеевна.

Дата начала сбора подписей: 7 сентября 2018 года. До конца сбора подписей осталось: 42 дня. По состоянию на 10 сентября петицию подписали 42 человека из 250 необходимых.

Общество Опасные отходы

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