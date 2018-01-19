Сумчан просят воздержаться от употребления херсонских продуктов Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области призывает предпринимателей и потребителей отказаться от приобретения пищевых продуктов изготовленных в Каланчацком и Чаплинском районах Херсонской области после 4 сентября 2018 года.

В городе Армянске на севере аннексированного Крыма произошел выброс в атмосферу вещества неизвестного происхождения. На металлических предметах, крышах домов, листьях деревьев образовался масляничный налет, который имеет желтоватый оттенок. Сначала представители оккупационной власти не признавали проблемы, однако 4 сентября «крымская власть» впервые заявила, что предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида в Армянске и прилегающих поселках превысила норму. Детей эвакуировали, местных жителей призвали как можно меньше времени проводить под открытым небом.

5 сентября на Херсонщине работала межведомственная рабочая группа по изучению экологической ситуации, которая произошла на территории Херсонской области из-за вредных выбросов завода «Титановые инвестиции» (ранее - «Крымский титан»), который расположен на территории оккупированного Россией Крыма.

Было проинспектировано Чаплинский и Каланчацкий районы - пограничные районы с оккупированным Крымом, в которых увеличились жалобы местных жителей на самочувствие, непонятный химический осадок на предметах быта и металле.

Следует отметить, что завод «Титановые инвестиции» продолжает использовать кислотный накопитель, половина которого расположена на территории Херсонщины.

По словам местных жителей обоих проверенных районов Херсонщины, раньше, до оккупации, объемы химических выбросов с предприятия контролировались и не превышали нормы, за последние же годы ситуация изменилась, и люди вынуждены испытывать на себе и собственном здоровье нарушения соблюдения технических норм сброса химических отходов с «Титановых инвестиций».

Главное управление Госпродспотребслужбы в Сумской области усиливает контроль за оборотом пищевых продуктов животного и растительного происхождения из Каланчацкого и Чаплинского районов Херсонской области, которые могут стать причиной отравления людей сернистым ангедридом (оксид серы).

Сернистый ангидрид, или оксид серы (IV) - соединение серы с кислородом SO2. В нормальных условиях это бесцветный газ с характерным резким запахом (запах зажженной спички). Очень токсичен. Симптомами при отравлении сернистым газом является насморк, кашель, охриплость, сильная першение в горле и своеобразный привкус. При вдыхании сернистого газа более высокой концентрации - удушье, расстройство речи, затруднение глотания, рвота, возможен острый отек легких.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области призывает предпринимателей и потребителей отказаться от приобретения пищевых продуктов изготовленных в Каланчацком и Чаплинском районах Херсонской области после 4 сентября 2018 года. В случае возникновения симптомов отравления рекомендуем срочно обратиться к врачу.