Внимание! Полиция разыскивает без вести пропавшего мужчину (фото)

По словам жены разыскиваемого, ее муж 18 августа нынешнего года в 20:30 уехал из дома в командировку в Харьков и до настоящего времени не вернулся.
На вид пропавшему 30-35 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы светлые, короткие, с залысинами. Был одет в черно-белую футболку, черные шорты, на голове имел черную кепку.
Работники полиции разыскивают мужчину и надеются на помощь общественности. Если кто-то из граждан видел его, располагает информацией о местонахождении пропавшего, - просьба сообщить об этом в Сумской отдела полиции по адресу: Сумская область, г. Сумы, ул. Первомайская, 21, тел. (0542) 66-72-04, (095) 189-06-52, (095) 868-93-06, или по спецлинии полиции «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Работниками Сумского городского отдела полиции устанавливается местонахождение без вести пропавшего Масалитина Александра Викторовича, 1984 г.р., жителя областного центра....
Работники Сумского отдела полиции разыскивают Фролову Дарью Александровну, 29-летнюю уроженку и жительницу города Сумы....
Работники Сумского отдела полиции устанавливают местонахождение без вести пропавшего Васильева Виталия Ивановича, 1979 г.р., жителя г. Сумы....
Работниками Глуховского отдела полиции разыскивается 64-летний Мезей Михаил Юрьевич, житель пгт Дубовое Тячевского района Закарпатской области....
Сумским отделом полиции разыскивается без вести пропавшая Фролова Дарья Александровна, 1989 года рождения, жительница областного центра, которая 21 августа нынешнего...