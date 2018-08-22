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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Внимание! Полиция разыскивает без вести пропавшего мужчину (фото)

Работники Сумского отдела полиции устанавливают местонахождение без вести пропавшего Галайко Романа Александровича, 1983 г.р., жителя г. Сумы.

По словам жены разыскиваемого, ее муж 18 августа нынешнего года в 20:30 уехал из дома в командировку в Харьков и до настоящего времени не вернулся.

На вид пропавшему 30-35 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы светлые, короткие, с залысинами. Был одет в черно-белую футболку, черные шорты, на голове имел черную кепку.

Работники полиции разыскивают мужчину и надеются на помощь общественности. Если кто-то из граждан видел его, располагает информацией о местонахождении пропавшего, - просьба сообщить об этом в Сумской отдела полиции по адресу: Сумская область, г. Сумы, ул. Первомайская, 21, тел. (0542) 66-72-04, (095) 189-06-52, (095) 868-93-06, или по спецлинии полиции «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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