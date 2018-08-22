Полиция разоблачила «профессионального» вора Ахтырские полицейские задержали мужчину, который ограбил своих знакомых, вынеся из их дома золотые украшения.

Когда в дежурную часть Ахтырского отдела полиции поступило сообщение от местной жительницы о совершенной краже, по указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции.

«На месте происшествия наши сотрудники установили, что в дом заявительницы заходил ее 36-летний знакомый, после визита которого, собственно, и была обнаружена пропажа золотых украшений, - комментирует начальник Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько. - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось установить место нахождения подозреваемого. Выяснилось, что в своем прошлом он имел четыре судимости за совершение имущественных преступлений - разбойные нападения, грабежи и кражи».

Как признался сам профессиональный вор, кражи - это тот вид «заработка», который дает ему средства к существованию Дома, в которых ранее совершал кражи, выбирал случайно. Похищенное имущество и ценности, как правило, сбывал случайным людям, а вырученные деньги тратил на собственные нужды.

Сейчас по горе-гостя открыто очередное уголовное производство по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная повторно), в рамках которого следователи выясняют причастность подозреваемого к совершению подобных краж на территории города, района и области. Поэтому, вору грозит до пяти лет лишения свободы, впрочем, последнюю «точку» в этом деле поставит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.