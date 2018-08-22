В Сумах сбили беспечного пешехода

Происшествие случилось 8 сентября, около 9 часов утра на улице Горького. Прибыв на место происшествия, патрульные установили, что 31-летний водитель, управляя автомобилем ЗАЗ, совершил наезд на 62-летнего пешехода, который внезапно начал переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.
В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения в виде ссадин и ушибов, после оказания медицинской помощи был отпущен домой.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции. Патрульные обеспечивали безопасность дорожного движения во время оформления ДТП следователем.
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