Погода в Сумах: прогноз на завтра

В течение суток - переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 13-15 градусов, днем - 25-27 градусов.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в субботу,...
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, 7 сентября по городу Сумы и области ожидаются порывы восточного ветра 15-20 м/с....
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, 6 сентября днем по г. Сумы и области ожидаются порывы восточного ветра 15-20 м/с....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в субботу,...