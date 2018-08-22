Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник, 11 сентября, в Сумах будет сухо и жарко.

В течение суток - переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 13-15 градусов, днем - 25-27 градусов.