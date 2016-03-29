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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:17298

Сумские КОРДовцы стали лучшими в Украине

В течение двух дней в Киеве команды КОРДовцев из всех областных ГУНП соревновались в огневой и тактико-специальной подготовке.

Лучшие результаты продемонстрировал Сумской КОРД. Теперь бойцы этого подразделения готовятся к участию в международных соревнованиях.

На оперативном совещании в Главном управлении Национальной полиции в Сумской области руководители ГУНП и структурных подразделений поздравили своих коллег с заслуженной победой.

«Я очень горжусь тем, что лучшие спецназовцы Украины несут службу именно на Сумщине, - отметил руководитель ГУНП области Николай Лушпиенко. - Вы для нас примером настоящего профессионализма. В прошлом году на международных соревнованиях вы доказали свой высокий профессиональный уровень, победив в честной борьбе с коллегами не только из Украины, но и из стран Европы и США. Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения, целеустремленности и дальнейших незабываемых побед».

Благодаря за поддержку, руководитель Сумского КОРДа отметил, что полученные ими навыки и умения отрабатываются во время ежедневных напряженных тренировок. И это важно. Ведь жители Сумщины должны быть уверены, что в случае необходимости им на помощь придут лучшие, самые сильные и выносливые полицейские, сообщает Отдел коммуникации Сумской области.

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