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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Губернатор пригрозил нерадивым подрядчикам, использующим средства ГФРР

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко во время аппаратного совещания поручил своим заместителям и начальникам структурных подразделений до 1 октября промониторить использование средств Государственного фонда регионального развития и субвенции на социально-экономическое развитие территорий.

«До 1 октября я хочу видеть ваши отчеты по территории и работы, за которую каждый из вас отвечает. Затем мы будем обращаться в Кабинет Министров, правоохранительные органы, - предупредил Николай Клочко. - Главы райгосадминистраций, городские головы, главы ОТГ должны чувствовать, что за государственные средства придется отвечать. Я подчеркиваю о персональной ответственности тех, кто подписывают акты выполненных работ».

Начальник областного управления капитального строительства Анатолий Ворожко доложил, что октябрь станет дедлайном и по завершению строительства и реконструкции некоторых объектов. В частности, до 1 октября должен быть установлен ангиограф, закончена реконструкция фойе первого этажа театра им. М. Щепкина с установкой подъемника для лиц с ограниченными физическими возможностями, до 15 октября планируется завершить строительные работы по расширению Ахтырской ЦРБ и т.п.

«Все объекты должны быть завершены и сданы в эксплуатацию в срок, - отметил глава облгосадминистрации. - В случае несвоевременной сдачи или несдачи по вине подрядчика я прошу обращаться в правоохранительные органы».

Кстати, октябрь станет месяцем открытий и в образовании. Так, по словам замдиректора департамента образования и науки Павла Роженко, с 1 октября начнут работу инклюзивно-ресурсные центры в Конотопском и Недригайловском районах. Пока там продолжаются капитальные ремонты. Также с начала октября откроет свои двери подобный центр и в городе Конотоп.

Общество ГФРР Николай Клочко

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